مورينيو: ميسي لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 !

2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..رأى المدير التنفيذي البرتغالي، جوزيه مورينيو، أن نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي، لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.وقال مورينيو، لصحيفة”RMC” الفرنسية: “ميسي لا يستحق الكرة الذهبية، لأنه فشل فشلا ذريعا في دوري أبطال أوروبا (هذا الموسم)، ولم يفز باللقب”.ورغم أن ميسي أحرز 12 هدفا في 10 مباريات […]

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