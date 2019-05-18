2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة .. الكتل الكوردستانية تتقدم بطلب رسمي لتشكيل لجنة مؤقتة لتطبيق المادة 140 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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