مالية كوردستان توزع رواتب الموظفين والمتقاعدين (مرفق بجدول)

2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عممت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان جدولا جديدا لتوزيع الرواتب على الموظفين العاملين في الوزارات كافة اضافة الى الرئاسات الثلاث والمتقاعدين في الاقليم.

وبحسب الجدول فان يومي الاحد، والاثنين من هذا الاسبوع فسيتم توزيع رواتب الموظفين في الوزارات، ورئاسة الاقليم والبرلمان ومجلس الوزراء.

ويوم الثلاثاء والاربعاء والخميس فسيتم توزيع رواتب المتقاعدين من قوات البيشمركة والمدنيين.

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