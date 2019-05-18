الناصري يبحث مع مجموعة من الرياضيين سبل النهوض بالواقع الرياضي في المحافظة-تقرير مصور

2019/05/18 | 16:42

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شبكة اخبار الناصرية:

بحث محافظ ذي قار يحيي الناصري مع مجموعة من الرياضيين سبل النهوض بالواقع الرياضي في المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:بحث محافظ ذي قار يحيي الناصري مع مجموعة من الرياضيين سبل النهوض بالواقع الرياضي في المحافظة .وقال الناصري لشبكة اخبار الناصرية انه اجتمع الى عدد من ابطال الرياضة في المحافظة وتداول معهم شؤون الرياضة وسبل تطوير العمل في المرحلة المقبلة .واضاف انه بحث معهم كذلك امكانية تأسيس مجلس أعلى للرياضة يعنى ويهتم بمتطلبات الحركة الرياضية في ذي قار .واكد التوصل الى مجموعة حلول ورؤى ومعالجات من شأنها الارتقاء بالرياضة في المحافظة وبما يدعم المنجزات الجيدة لرياضيي واندية ذي قار .

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