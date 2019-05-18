ماء ذي قار تستانف ضخ المياه في مشروع الناصرية بعد عودة التيار الكهربائي

2019/05/18 | 16:42

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية ماء ذي قار اليوم استئناف ضخ المياه من مشروع ماء الناصرية رقم 1 بعد عودة التيار الكهربائي للمشروع .

وذكر مدير ماء ذي قار احمد طالب في تصريح لشبكة اخبار الناصرية اليوم انه تم استئناف ضخ المياه من المشروع بعد انقطاع التيار الكهربائي عنه نتيجة عطل في محطة كهرباء الشطرة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية ماء ذي قار اليوم استئناف ضخ المياه من مشروع ماء الناصرية رقم 1 بعد عودة التيار الكهربائي للمشروع .وذكر مدير ماء ذي قار احمد طالب في تصريح لشبكة اخبار الناصرية اليوم انه تم استئناف ضخ المياه من المشروع بعد انقطاع التيار الكهربائي عنه نتيجة عطل في محطة كهرباء الشطرة .واضاف ، ان مشروع ماء الناصرية رقم 1 و موقع ( بوستر الناصرية ) يعملان بواقع ثلاث مضخات لكل منهما .علما ان مشروع الناصرية رقم 1 يغذي خمس مدن في المحافظة هي الناصرية والشطرة والدواية والغراف وسوق الشيوخ .انتهى.

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