الصدر يعزل أمام جمعة الدواية في ذي قار

2019/05/18 | 16:42

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قرر مكتب المرجع الشهيد محمد محمد صادق الصدر والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عزل إمام جمعة الدواية في محافظة ذي قار، بسبب خرق الضوابط.

وقالت وثيقة حصلت شبكة

شبكة اخبار الناصرية:قرر مكتب المرجع الشهيد محمد محمد صادق الصدر والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عزل إمام جمعة الدواية في محافظة ذي قار، بسبب خرق الضوابط.وقالت وثيقة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها، أن" مكتب الصدر عزل إمام جمعة الدواية شمالي شرق محافظة ذي قار لخرقه الضوابط، وتشكيكه بـ(ثقة الصدر صالح محمد العراقي)". وأضافت، أن " امام جمعة الدواية شكك أيضا بخطوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتجاوز على المكتب الشريف خلال حديثه في خطبة جمعة الدواية يوم أمس ".

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