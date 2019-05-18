انباء عن تحالف سني جديد يقوده النجيفي

2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

قال النائب السابق مشعان الجبوري ان اجتماعا مرتقبا يضم "20" شخصية سنية سيعقد في منزل رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي للاتفاق على تحالف يني جديد.

واكد الجبوري في تصريحات متلفزة تابعتها "الاتجاه برس" ،اليوم السبت، إن "20 شخصية سنية سيعقدون اجتماعا مساء يوم غد الاحد في منزل رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي لبحث اوضاع المكون السني".

وأضاف ان "الاجتماع سيبحث الإعلان عن تحالف سني جديد بزعامة اسامة النجيفي بعيدا عن تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي والمحور برئاسة خميس الخنجر واحمد الجبوري".

وأوضح،ان "الحلبوسي غير قادر على تصدر الموقف السني بعكس شخصية النجيفي"، مبينا ان "الاجتماع المرتقب سيشهد التصالح بين زعامات سنية مهمة،فيما سيستبعد التحالف الجديد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي".

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