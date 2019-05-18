خاص|سائرون تطالب الحكومة بالكشف عن عدد ومهام القوات الاميركية

2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه / خاص

طالب القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي الحكومة بالكشف عن عدد ومهام القوات الاميريكة في العراق وطبيعة عملها.

وقال فهمي في حديث لـ”الاتجاه برس”، اليوم السبت، ان" الموقف الحكومي اكد في وقت سابق مهام هذه القوات لكن مع تطور الاحداث يجب ان يتم توضيح طبيعة تحركات هذه االقوات الاميريكة، لافتا الى ان اي اختراق للضوابط الموضوعة لها يجب ان تضع الحكومة له حدا بحسب الاتفاقيات، خصوصا وان الولايات المتحدة اعلنت عن رغبتها ارسال قوات اضافية الى البلاد".

خاتما بالقول، ان”الحكومة وان اعلنت موقها سابقا عن الاعداد والمهام الموكلة للقوات الاميركية لكن المستجدات على الارض تقتضي منها ايضاح موقفها بهذا الشأن حتى نؤسس على موقف سياسي واضح المعالم”.

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