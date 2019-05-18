2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أفاد مراسل “الاتجاه”، السبت، بأن البرلمان أنهى مناقشة الاعتداءات الأميركية على القوات الأمنية في محافظة كركوك، ووجه باستضافة عدد من القادة الأمنيين.

وقال مراسلنا، إن مجلس النواب أنهى، خلال جلسته الـ18 المنعقدة حالياً، مناقشة الاعتداءات الأميركية التي تعرضت لها القوات الأمنية في محافظة كركوك، ووجه باستضافة عدد من القادة الأمنيين.

يذكر أن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم السبت، جلسته الـ18 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي مناقشة الاعتداءات الأميركية في كركوك ويوجه باستضافة قادة أمنيين) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي مناقشة الاعتداءات الأميركية في كركوك ويوجه باستضافة قادة أمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).