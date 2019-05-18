الدهلكي: تفاهمات لاعادة تحالف القوى والايام حبلى بالتشكيلات الجديدة

2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف القوى الوطنية رعد الدهلكي ان التحالف ناقش يوم امس، الملفات السياسية، فيما بين أن الايام المقبلة حبلى بالتشكيلات السياسية الجديدة.

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