المانيا تقرر استئناف تدريب القوات العراقية شمالي البلاد

2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع الالمانية، انها ستستأنف مهمتها بتدريب العسكريين العراقيين شمالي العراق، بعد ان اكدت اعادة تقييم الوضع الامني في البلاد وخفض مستوى التهديدات.

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