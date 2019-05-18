خبير قانوني : انتخاب المرعيد محافظا لنينوى مخالف للدستور

2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني علي التميمي ان اختيار منصور المرعيد محافظا لنينوى يعد مخالفاً للدستور وبالامكان الطعن به امام محكمة القضاء الاداري .

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