افتتاح جسر “حيوي” غرب الرمادي بعد 3 سنوات على تفجيره

2019/05/18 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحيل العبيدي، السبت، إعادة افتتاح جسر حيوي غرب الرمادي، بعد اغلاقه منذ ثلاثة أعوام.وقال العبيدي لـ / المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية اعادت اعمار جسر غزيل بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، للمرة الاولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام نتيجة تفجيره من قبل عصابات داعش […]

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