صادقون تطالب بتوفير مفردات البطاقة التموينية

2019/05/18 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالبت كتلة صادقون النيابية، بتوفير مفردات البطاقة التموينية شهريا وبكميات كافية للمواطنين في عموم المحافظات، واصفا توزيعها بـ "الصدقة" التي تعطيها الحكومة للشعب.

وقال

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