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صادقون تطالب بتوفير مفردات البطاقة التموينية


صادقون تطالب بتوفير مفردات البطاقة التموينية
2019/05/18 | 16:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

طالبت كتلة صادقون النيابية، بتوفير مفردات البطاقة التموينية شهريا وبكميات كافية للمواطنين في عموم المحافظات، واصفا توزيعها بـ "الصدقة" التي تعطيها الحكومة للشعب.

وقال

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