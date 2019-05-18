الموافقة على تعديل قانون التقاعد الموحد

2019/05/18 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب وجيه عباس، اليوم السبت، موافقة رئيس هيئة التقاعد الوطنية على اغلب مقترحاته بخصوص التعديلات التي تقدم بها بشأن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .

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