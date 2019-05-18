الحشد ينفذ عملية تفتيش بقاطع مطار الضلوعية جنوب سامراء

2019/05/18 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي، اليوم السبت، عمليات تفتيش واسعة في قاطع مطار الضلوعية العسكري باتجاه منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

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