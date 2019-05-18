نائب عن صادقون: سننصر ايران على الظالم والاعتداء عليها اعتداء على الاسلام

2019/05/18 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، اليوم السبت، ان المقاومة الاسلامية في العراق ستكون بالضد من اي اعتداء يتوجه الى الجمهورية الاسلامية، رافضا ان تكون الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على ايران.وقال سالم في تصريح لـ/SNG/، إن “تواجد القوات الامريكية على الاراضي العراقية انتهاك صارخ للسيادة وتواجدها ضمن قواعد عسكرية استخفاف بالسيادة”....

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