مهمة اسيوية جديدة للحكم العراقي مهند قاسم

2019/05/18 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، عن قيادته لاحدى مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وقال قاسم لـ/ المعلومة /، إن “الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اناط الي مهمة قيادة مباراة بين فريقي سدني الأسترالي وكاوزاكي الياباني في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا”.واوضح أن “المباراة التي ستقام […]

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