أبو مازن: اربعون نائبا سينضمون للمحور.. وعازمون على استبدال الحلبوسي

2019/05/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف النائب أحمد الجبوري "أبو مازن" عن قرب انضمام 40 نائبا الى تحالف المحور قريبا.

واشار الجبوري الى المضي باستبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مؤكداً عزم التحالف على تغيير الحلبوسي في اقرب وقت ممكن.

وكان الحلبوسي قد اعلن يوم امس عن تشكيله كتلة تتكون من 40 نائباً في وقت اكد فيه تح...

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