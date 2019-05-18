2019/05/18 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريستيانو يتبرع بـ 1.5 يورو لافطار الصائمين في غزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 17:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريستيانو يتبرع بـ 1.5 يورو لافطار الصائمين في غزة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريستيانو يتبرع بـ 1.5 يورو لافطار الصائمين في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).