2019/05/18 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ الاتجاه

أعلنت النائبة عن كتلة صادقون إكتفاء الحسناوي، اليوم السبت، عن رفع كلمة الأميركية من فقرة الإعتداء على القوات الأمنية في كركوك.

وقالت الحسناوي في حديث لـ”الاتجاه برس”، إنه “تم رفع كلمة الأميركية من فقرة الإعتداء على القوات الأمنية في كركوك”.

الى ذلك أفاد مراسل “الاتجاه”، بأن رئاسة مجلس النواب قامت بتأخير الفقرة الخاصة بمناقشة الخروقات الأميركية وجعلها الفقرة الرابعة بعد ان كانت الأولى.

وكان مجلس النواب عقد، اليوم السبت، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسناوي لـ”الاتجاه”: رفع كلمة الأميركية من فقرة الإعتداء على القوات الأمنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسناوي لـ”الاتجاه”: رفع كلمة الأميركية من فقرة الإعتداء على القوات الأمنية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).