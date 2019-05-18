2019/05/18 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – “إذاً هي الحرب؟”، يخيم هذا السؤال اليوم على جلسات العراقيين الذين لم يمض وقت طويل على خروجهم من حرب دامية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يتساءلون مع عودة “أبراهام لينكولن” إلى الخليج: هل هي الحرب؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يتساءلون مع عودة “أبراهام لينكولن” إلى الخليج: هل هي الحرب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).