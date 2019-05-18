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قطر تعلن الانتهاء من تجهيز 41 ملعباً لمونديال 2022


قطر تعلن الانتهاء من تجهيز 41 ملعباً لمونديال 2022
2019/05/18 | 17:08
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