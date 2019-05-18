بالصور، إنطلاق مشروع اعادة مصادر المياه في قضاء شنگال

2019/05/18 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدعم من برنامج مبادرة صمود المجتمع العراقي (ICRI) وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية USAID تنفذ رابطة التآخي والتضامن الايزيدية (ASFL) مشروع اعادة مصادر المياه في قضاء شنگال- ناحية سنوني.يستهدف المشروع إعادة مصادر المياه من خلال ترميم الابار الارتوازية واعادة تأهيلها وتوفير مصادر الطاقة لها من مولدات ومحطات كهربائية […]

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