تحذيرات أميركية لشركات الطيران إزاء التوتر المتأجج في الخليج

2019/05/18 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة تنصح فيه بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق

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