2019/05/18 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدى الجاسم

إنّي عشقتك وانتشيتُ ولم أعدْأقوى على بُعدي وروحُكَ بلسمي

هيّا نكونُ معاً ونوقدُ جمرنابين الزهور وطيبها فلْتُقدمِ

أهواكَ...يا ليتَ اقترابك جنّتيفأبيتُ في ظلّ الهوى المتنعّمِ

الحلمُ يأسرُ مقلتي وظلالُهُتوحي إليَّ بحبّكَ المتكلّمِ

يجتاحني شوقٌ وملء جوانحيحبٌّ يبيح على ملامحهِ دمي

صدري يبوحُ بعشقهِ وصفائهِوالسحرُ يوقد فيه نار الموسم

هيا نجودُ مع اللقاء برقةٍونسوحُ في عنف اللقاء كأنجمِ

نمشي على إيقاعِ عشقك في المدىونبثُّ دفء الهمس لم نستسلمِ

تكوي جمارُ الهجر أضلاعي ولاألقاكَ تغفو مثل طفلٍ مُفعَمِ

روحي براحتكَ الرقيقة ألهمتْعينيكً فاكتبْ ما تشاءُ بموسمي

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