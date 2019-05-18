نائبة أمريكية: تكلفة الحرب مع إيران باهضة جدا وعلى أمريكا أن تفهم ذلك

2019/05/18 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..حذرت النائبة والمرشحة الرئاسية الامريكية تولوسي جيبارد، من الدخول في صراع عسكري مع ايران، مبينة إن الحرب ضد ايران ستجعل حرب العراق تبدو وكأنه نزهة.وذكرت قناة فوكس نيوز في مقابلة / مع جيبارد قولها، إن “الدمار وتكلفة الصراع مع إيران سيكونان أكبر بكثير من أي شيء شهدناه حتى الآن في العراق”.وأضافت، […]

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