وفاة “القطة الغاضبة” ومتابعيها ينعون وفاتها بأسلوبهم الخاص

2019/05/18 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..توفت يوم أمس الجمعة، القطة التي انتشرت صورتها عبر المواقع الإلكترونية، “غرامبي كات” أو “القطة الغاضبة”، المشتهرة بعبوسها.إذ أعلنت مالكتها (تاباثا بندينسن)، إن القطة “ماتت بسلام” جراء عدوى في الجهاز البولي”، مبينًة إن “غرامبي كات ساعدت الملايين على الابتسام في أنحاء العالم، حتى وسط ظروف قاسية”.اسم القطة الأصلي هو “تارتا صوص” […]

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