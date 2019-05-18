أمانة بغداد: إعادة فتح زقاقين شرقي العاصمة مغلقين منذ 15 عاما

2019/05/18 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية وإعادة فتح زقاقين شرقي العاصمة.​

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