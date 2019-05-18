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الاحزاب الكردية تقدم طلبا رسميا لاعادة تشكيل لجنة المادة 140 من الدستور


الاحزاب الكردية تقدم طلبا رسميا لاعادة تشكيل لجنة المادة 140 من الدستور
2019/05/18 | 17:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدمت الأحزاب الكردية طلبا رسميا لاعادة تشكيل لجنة المادة 140 من الدستور .

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