الحكم مهند قاسم.. في مهمة اسيوية جديدة

2019/05/18 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، عن قيادته لاحدى مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال قاسم في حديث صحفي اطلعت

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