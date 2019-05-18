سالم يعلنها.. سنقف مع إيران لو اندلعت الحرب

2019/05/18 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية انتهاك صارخ للسيادة وتواجدها ضمن قواعد عسكرية استخفاف بالسيادة"،مطالبا

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