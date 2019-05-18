شرطة ذي قار تكشف ملابسات جريمة قتل في الإسكان الصناعي جنوب الناصرية

2019/05/18 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة ذي قار،اليوم السبت، الكشف عن ملابسات جريمة قتل في الإسكان الصناعي جنوب الناصرية.

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