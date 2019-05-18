2019/05/18 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعد التسويق الإلكتروني على انتشار العلامات التجارية التركية عبر العالم، بالاعتماد على التطبيقات والخدمات الذكية التي أوصلت منتجات تلك الشركات إلى منازل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التسويق الإلكتروني.. سلاح “الماركات” التركية لغزو الأسوق الخارجية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التسويق الإلكتروني.. سلاح “الماركات” التركية لغزو الأسوق الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).