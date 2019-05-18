حفتر في أوروبا وقوات الوفاق تقتل وتأسر عددا من جنوده

2019/05/18 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر الإليزيه أمس الجمعة أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر سيزور باريس الأسبوع المقبل ويلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما تفيد

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