ساكو :المنطقة لا تتحمل حربا وستكون كارثية

2019/05/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أن المنطقة لا تتحمل حربًا، وستكون كارثية على الكل، وأنه ينبغي العمل على التهدئة واعتماد أسلوب الحوار الحضاري، وخصوصًا تجنب الحلول العسكرية.واكد خلال لقائه في مقر البطريركية ، في العاصمة بغداد، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق جوي هود والوفد المرافق له […]

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