نائب عن كتلة صادقون يطالب باعادة النظام البديل للجيش العراقي وتخصيص اراضي لهم

2019/05/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة صادقون عدي عواد التميمي ، باعادة النظام البديل للجيش العراقي وتخصيص اراض لهم.وأوضح في بيان” ان نظام البديل لابطال جـيشـنا العراقي هو اقل حق من حقوقهم المشروعة وهو احد الابواب لمكافحة الفساد ومكافأة للابطال وخطوة تشجيعية لهم وعلى رئيس الوزراء تطبيقها وسنسعى جاهدين لذلك اضافة لتخصيص الاراضي لهم فليس من […]

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