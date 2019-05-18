صور .. داعش يضرم النيران مجددا بمحاصيل زراعية في محافظة عراقية

2019/05/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم تنظيم داعش اليوم السبت في اضرام النيران بمساحات زراعية في احدى القرى بمحافظة ديالى.

وقال شهود عيان اليوم ان عناصر من التنظيم المتشدد اقدموا ظهر اليوم بحرق عدد من الدونمات الزراعية لمحصول الحنطة في قرية "مبارك الفرحان" غرب ناحية العظيم في ديالى.

واحرق التنظيم اول امس الخميس 20 قرية كوردية في قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والتابع حاليا لمحافظة ديالى.

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