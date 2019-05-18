الحلبوسي يوجه باستضافة وزير المالية ومدير شركة “سومو” الثلاثاء المقبل

2019/05/18 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، باستضافة وزير المالية ومدير شركة “سومو” يوم الثلاثاء المقبل.وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي،إن “رئيس البرلمان وجّه اللجنة المالية باستضافة وزير المالية ومدير شركة سومو يوم الثلاثاء المُقبل”.وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، اليوم السبت، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور عدد من النواب.

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