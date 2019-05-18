2019/05/18 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، السبت، باعتقال عنصرين من عصابات داعش الاجرامية كانا يخططان لتشكيل خلية ارهابي في مدينة الفلوجة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة من مديرية شرطة مدينة الفلوجة، داهمت حيي جبيل والشهداء جنوبي مدينة الفلوجة، على خلفية معلومات استخباراتية افادت بوجود عنصرين من عصابات داعش الاجرامية يخططان لتشكيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عنصرين من “داعش” كانا يخططان لتشكيل “خلية ارهابية” في الفلوجة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عنصرين من “داعش” كانا يخططان لتشكيل “خلية ارهابية” في الفلوجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).