2019/05/18 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمعيات الفلاحية تدعو عبد المهدي للتدخل وايقاف الحرائق بحقول الحنطة والشعير بصلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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