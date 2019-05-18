القوى السياسية تسعى لقيادة صلح بين نواب المحور

2019/05/18 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن ائتلاف الوطنية نايف الشمري ،السبت، عن سعي نواب من مختلف الكتل النيابية لقيادة اصلاح بين قيادات المحور الوطني.وقال الشمري في تصريح لـ/SNG/ ، ان “هناك نواب يسعون الى جلسة حوارية لتقريب وجهات النظر بين المختلفين ، مبينا ان “نواب المحافظات المحررة ليسوا بحاجة الى خلاف بينهم وانما الى تماسك وتوحيد ...

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