2019/05/18 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، أن القوانين التي تعنى بمكافحة الفساد تتضمن بعض "الفجوات" التي يستطيع من خلالها "الفساد إخفاء جريمته"، داعياً إلى قوانين "صارمة" بحق المفسدين.

وقال عضو اللجنة النائب حسن شاكر في حديث لـ" الاتجاه برس"، إن " الفجوات الموجودة في قانون مكافحة الفساد أو القوانين الأخرى يوجد فيها نوع من المطاطية التي يستطيع (من خلالها) المفسدون أن يخفوا جرائمهم".

واستدرك شاكر بالقول : "لكن إذا كانت هناك مراقبة شديدة من الجهات الرقابية مثل الرقابة المالية والنزاهة والمفتشين العموميين فبالتأكيد لن يفلت هؤلاء من المتابعة"، مؤكداً الحاجة إلى تشريع “قوانين جديدة وتشديد قوانين تكون صارمة بحق الفاسدين".

وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي أكد، صعوبة الوصول إلى العديد من ملفات الفساد بسبب عدم ترك الفاسدين أي أثر عليهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تؤكد وجود "فجوات" بقوانين مكافحة الفساد “تُمكن الفاسد من إخفاء جريمته") نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تؤكد وجود "فجوات" بقوانين مكافحة الفساد “تُمكن الفاسد من إخفاء جريمته") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).