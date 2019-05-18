2019/05/18 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالب النائب عدي عواد التميمي، السبت، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بتطبيق نظام البديل لمنتسبي الجيش العراقي وتخصيص قطع أراضي لهم.وقال التميمي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “نظام البديل لابطال جـيشـنا العراقي هو اقل حق من حقوقهم المشروعة وهو أحد الأبواب لمكافحة الفساد ومكافئة للابطال وخطوة تشجيعية لهم”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب عبد المهدي بتطبيق “نظام البديل” لمنتسبي الجيش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب عبد المهدي بتطبيق “نظام البديل” لمنتسبي الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).