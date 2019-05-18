موافقة خليجية على إعادة انتشار القوات الأميركية

2019/05/18 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى

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