2019/05/18 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺳﺎﺭﺓ ﺳﺪﺭﺍﻭﻱ /ﺗﻮﻧﺲ

ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﺩﺓ ﻓﻲ:ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻏﻴﺎﺑﻚ ﺳﻨﻠﺘﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻟﻒ ﻗﺼﻴﺪﺓ: ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰﺳﻨﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺍﻗﺺ ﻧﺒﻀﻚ/ ﻧﺒﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ: ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎءﺳﻨﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻭ/ ﺗﺰﻫﺮ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ:ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻴﻞ/ ﺳﻨﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ

ﺃﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻠﺘﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮ...ﻃﻮﻳﻞ

ﻛﺘﺒﺖ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ,ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺗﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ

ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻷﻏﻮﺹ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎﺏ.....



ﻣﺎﺯﻟﺖ ﺃﻧﺘﻈﺮﺣﺘﻰ ﺟﻔﺖ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎءﻭﺇﺧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎءﺳﺎﻓﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ، ﻛﻨﺖ ﺃﺭﺳﻢ ﻃﻴﻔﻚ ﻓﺈﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺳﻔﺮﻱ ﺳﺮﺍﺑﺎ ...



ﺩﻭﻥ ﻣﺤﻄﺔ ﻭﺻﻮﻝ

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