الحشد ينفذ عملية تفتيش واسعة بقاطع مطار الضلوعية جنوب سامراء

2019/05/18 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفذت قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي، السبت، عمليات تفتيش واسعة في قاطع مطار الضلوعية العسكري باتجاه منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين .وذكرت هيئة الحشد في بيان تلقته وكالة / المعلومة/، أن “قوة من الفوج الخامس التابع للواء 88 بالحشد وبمساندة من مديرية شرطة الضلوعية وشرطة صلاح الدين شرعتا بعمليات تفتيش واسعة […]

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