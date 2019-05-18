عماد محمد يكشف معاناة تحضيرات منتخب الناشئين

2019/05/18 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، عن معاناة فريقه تحضيراً للتصفيات الأسيوية.وقال محمد لـ/ المعلومة/ إن “المشاكل العالقة بين الاولمبية ووزارة الشباب اثرت سلبا على استعدادات المنتخب، فالضائقة المالية التي يعاني منها الاتحاد جعلتنا نشتري التجهيزات الرياضية من اموالنا الخاصة”.واوضح أن “المشاكل المالية في الرياضة تتحملها الدولة ، ويجب ايجاد حلول […]

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