شرطة كربلاء تمنع بيع وتداول الملصقات التي تحرض على العنف

2019/05/18 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت دوريات مشتركة من الشرطة المجتمعية ومفارز المرور بجولات تثقيفية وتوعوية مكثفة في الشوارع العامة ولاصحاب المحلات الخاصة ببيع كماليات السيارات وذلك لمنع بيع وتداول الملصقات السلبية التي تحرض على العنف او الانتحار .وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت العقيد علاء الغانمي:” رغم أن ديننا الاسلامي الحنيف حرم قتل النفس ، […]

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