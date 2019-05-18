2019/05/18 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لقطاع الدواجن: قرار منع الاستيراد يشجع على العمل وبناء مشاريع جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان لقطاع الدواجن: قرار منع الاستيراد يشجع على العمل وبناء مشاريع جديدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان لقطاع الدواجن: قرار منع الاستيراد يشجع على العمل وبناء مشاريع جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).